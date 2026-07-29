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Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini bildirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımlarda bulundu.

Netanyahu ile "çok verimli bir toplantı" yaptıklarını ifade eden Trump, bu toplantıda pek çok önemli konunun ele alındığını vurguladı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmek benim için büyük bir onurdu. Pek çok konu ele alındı. Toplantı çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı görüntülerde, Netanyahu ve Zelenskiy'i ayrı ayrı ağırladığı; liderlerle tokalaşıp görüştüğü anlar yer alıyor.

Trump, cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da dün görüşmüştü.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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