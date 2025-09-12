Trump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştı

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında Trump’ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi.

Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Öte yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.