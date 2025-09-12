  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştı
Takip Et

Trump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümünde New York’ta izlediği Yankees maçında tribünlerden yuhalama sesleriyle karşılaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştı
Takip Et

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında Trump’ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi.

Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Öte yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

BİM’e Casper Via X40 Cep Telefonu geliyor! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!BİM’e Casper Via X40 Cep Telefonu geliyor! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!Aktüel
Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemiklerini iade ettiGüney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemiklerini iade ettiDünya

 

Dünya
Utah Valisi açıkladı: Charlie Kirk cinayeti zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson
Charlie Kirk suikastında flaş gelişme! Kimliği belli oldu
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Türkiye’den kaçırılmıştı! İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama emri çıkarıldı
Türkiye’den kaçırılan İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama kararı