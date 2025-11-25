Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edecek

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump, “Çin Devlet Başkanı Şi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü” ifadelerini kullandı.

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye değinen Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim” dedi.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Şi’nin, iki ülke liderinin 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, tarafların, görüşmede Ukrayna krizini de ele aldığı ve Şi’nin, Çin’in barışa yönelik tüm çabalara desteğini ilettiği vurgulandı.

