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Trump o isimlerin güvenlik korumalarını kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da bulunduğu bazı eski diplomatların güvenlik koruma haklarını kaldırdığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Trump o isimlerin güvenlik korumalarını kaldırdı
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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi.

Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.

Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Öte yandan Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını 21 Ocak'ta kaldırmış, konuyla ilgili açıklamasında da Bolton'ın yeterince bu koruma hakkından yararlandığını savunmuştu.

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