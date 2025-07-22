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Trump, Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın "Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği" algısını yarattığını ve pek çok ismin bu "yüzyılın suçuna" ortak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı
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Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın 2016 seçimlerini konu alan gizliliği kaldırılmış yeni raporu kamuoyuyla paylaşmasının ardından Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini kendisinin lehine etkilediğine yönelik iddiaları Obama'nın ortaya attığını öne süren Trump, "Sahtekar Hillary (Clinton), Uykulu Joe (Biden) ve diğer pek çok kişi bu yüzyılın suçuna ortak olmuştur." ifadesini kullandı.

"Reddedilemez kanıtlar var"

Trump, konuya ilişkin "reddedilemez kanıtlar" bulunduğunu belirterek, bu durumun "ABD için büyük bir tehdit" olduğu değerlendirmesi yaptı.

Gabbard, eski Başkan Barack Obama döneminden bazı üst düzey yetkilileri "Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği" algısı yaratmakla suçlayarak yargılanmaları için çağrıda bulunmuştu.

Yayımlanan raporda dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey gibi isimlere yer verilmişti.

CIA tarafından temmuzun başında yapılan açıklamada da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin aynı yıl hazırlanan istihbarat raporunun usulünün incelendiği belirtilmişti. İnceleme sonucunda raporun aceleye getirildiği ve yöneticilerin aşırı müdahil olduğu sonucuna ulaşılırken bunların prosedür açısından anormal olduğu tespit edilmişti.

Ne olmuştu?

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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