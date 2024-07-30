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Trump, Olimpiyatların açılış gösterilerini "rezalet" olarak nitelendirdi

Donald Trump, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilere ilişkin "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm." dedi. Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Olimpiyatların açılış gösterilerini "rezalet" olarak nitelendirdi
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Trump, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm." ifadesini kullanan Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da gösterileri sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Johnson, "Dün gece, Son Akşam Yemeği ile alay edilmesi, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izleyen dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için şoke edici ve aşağılayıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesi'ne ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.

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