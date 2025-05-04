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Trump: Onları cehenneme göndermek için seçildim

ABD Başkanı Donald Trump, yargıyı "En tehlikeli insanları sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor, onları buradan cehenneme göndermek için seçildim fakat mahkemeler bunu engelliyor." sözleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi
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Trump: Onları cehenneme göndermek için seçildim
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NBC’ye verdiği röportajda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yargı süreci ve anayasanın sunduğu güvenceler hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump, seçmeninin desteğine güvendiğini ve vaatlerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Anayasanın 5. ek maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının kimleri kapsadığına ilişkin bir soruya Trump, "Bilmiyorum, ben bir avukat değilim." cevabını verdi.

Trump, konuya ilişkin "çok başarılı avukatlarla çalıştığını" belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına uyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en kötü ve en tehlikeli insanlarını sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor." diyerek yargıya tepki gösterdi ve bu konuda "Onları buradan cehenneme göndermek için seçildim. Fakat mahkemeler bunu yapmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Trump, bir soru üzerine Kanada'yı "51. eyalet" yapmak için askeri güce ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti.

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