Trump: Orduya Nijerya harekatına hazır olun emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine Nijerya hükümeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Nijerya hükümetinin bu saldırılara göz yummaya devam etmesi halinde ABD’nin tüm yardım ve desteğini keseceğini belirtti. Trump, gerekirse askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

Trump, ABD Savaş Bakanlığı’na olası bir harekât için hazırlık talimatı verdiğini belirtti. “Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve etkili olacak” diyen Trump, Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülke” ilan ettiğini de duyurdu.