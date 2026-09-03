Trump: Orta Doğu, İsrail ve Avrupa’yı korumak için İran’la savaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran’ı askeri açıdan büyük oranda yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyen Trump, "Biliyorsunuz ki, bir donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Uçakları, uçaklarla veya gemilerle ilgili hiçbir şeyleri yok. Hepsi ya denizin dibinde ya da bir pistin sonunda yatıyor. Liderleri gitti. Bütün teknolojileri yok oldu. Silahlarının büyük bir kısmı artık yok" dedi.

"İran ekonomisi dünyanın en kötüsü"

İran ekonomisinin de çok kötü durumda olduğunu söyleyen Trump, "Ekonomileri dünyanın en kötüsü. Bu sabah İran’da enflasyonun yüzde 300'e yakın olduğunu söylediler. Paraları değersiz" diye konuştu.

Trump, İran’ın çok kötü durumda olmadığı yönünde haberler yapan basın kuruluşlarını eleştirerek, "Hayır, hiç de iyi durumda değiller. Ve bu yüzden her şey sadece an meselesi. Sadece zaman meselesi" dedi.

"İran konusunda gerçekten çok iyi gidiyoruz"

İran’la savaşmalarının tek nedeninin ülkesinin güvenlik çıkarları olmadığını söyleyen Trump, "En azından yüzde 99 oranında bunu Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. Bunu İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İran büyük bir memnuniyetle İsrail'i ve ardından Orta Doğu'yu yok ettikten sonra, biz onların icabına bakmadan Avrupa'nın ve bazı şehirlerimizin peşine düşebilirdi. Biz onların hakkından gelene kadar birkaç şehri haritadan silebilirdi. Sonunda onların icabına elbet bakardık ama söyleyebileceğim şey, İran konusunda gerçekten çok iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz"

İran’daki askeri hedeflere gerçekleştirdikleri son saldırılara değinen Trump, "Savunma Bakanı Pete Hegseth’e ve süreçte emeği geçen insanlara teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Dün gece geç saatlerde telefondaydık ve çok sert vurduk. İşler gerçekten iyi gitti. Birçok konuyu hallettik. Bildiğiniz üzere artık Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve her gün, her gece oradan çok sayıda petrol yüklü gemimiz geçiyor. Çok cesurca ya da aptalca konuşmak istemiyorum ama şu ana kadar bunu durdurabilmek için çok az şey yapabildiler. Durumu bu şekilde devam ettireceğiz" dedi.