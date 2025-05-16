Trump, Orta Doğu turunun ardından ABD'ye döneceğini açıkladı

ABD-BAE İş Konseyi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, torununun doğduğunu ve onu görmek için Orta Doğu turunun ardından ülkesine döneceğini söyledi.

"Ben gitmezsem Putin gitmez dedim, o da gitmedi"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erme zamanının geldiğini kaydeden Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine katılımına dair "Herkes (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'Eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi" ifadelerini kullandı.

Putin ile ne zaman görüşecek?

Trump, Putin ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya, torunu olduğunu belirterek "Aslında buradan ayrılıp gidecektim, güzel torunumu görmek istiyorum." diye cevap verdi ve mümkün olan en kısa sürede bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi.

"Çok sayıda insan açlıktan ölüyor"

İsrail'in yoğun saldırıları altında olan ve insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, "Bunu halletmemiz gerekiyor. Çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Çok kötü şeyler oluyor." diye konuştu.

"2-3 hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer haline gelecek"

ABD Başkanı, dünyanın güvenli bir yere dönüşmeye başladığını ifade ederek 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini kaydetti.