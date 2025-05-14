Trump: Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi istiyor

Rusya- Ukrayna Savaşı’nda barış masası İstanbul’da kuruluyor. Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri yarın İstanbul’da bir araya gelecek. ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte geleceği açıklanmıştı.

Trump: Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.

Zelenski: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmazsa yalnızca Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söylemişti.

Trump ve Putin’in görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilirken, Kremlin’den bugün yeni bir açıklama geldi.

"Rus heyeti, Ukrayna heyetini İstanbul'da bekleyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" dedi.

"Putin gelirse Trump da gelecek"

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise Putin'in İstanbul'a gelmesi durumunda Trump'ın da orada olacağını duyurdu. Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Zelenski: Trump'ı da davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün Rusya-Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Trump'ı da davet ettiklerini ve zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini istediklerini açıkladı.