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Trump, özel kalem müdürünü açıkladı: ABD tarihinde bir ilk olacak

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'nün seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını duyurdu. Wiles, ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olacak.

Haber Merkezi
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Trump, özel kalem müdürünü açıkladı: ABD tarihinde bir ilk olacak
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Trump, yaptığı yazılı açıklamada seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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