Trump: Özel Temsilcisi Witkoff'a Moskova'da Putin ile görüşmesi talimatı verdim



ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasında barışa yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Trump, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, ekibim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek konusunda muazzam ilerleme kaydetti" ifadelerini kullanarak, o dönem kendisi başkan olsaydı söz konusu savaşın çıkmayacağını bir kez daha hatırlattı.

ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının büyük ölçüde kabul gördüğünü ancak birkaç maddede anlaşmazlıklar olduğunu belirten Trump, "Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim. Aynı zamanda, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll da Ukraynalılarla görüşecek" dedi.

Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu dile getirerek, "Hepimiz barışın mümkün olduğunca çabuk sağlanmasını umalım" dedi.