Trump Pakistan'daki görüşmeyi iptal etti! Erakçi ülkeden ayrıldı

Pakistan kaynakları, İran heyetinin ülkeden ayrıldığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizine Pakistan'da bir çözüm bulunamadığı belirtiliyor.

Görüşmeler için 18 saatlik bir uçuşa gerek yok

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan’a yapılması beklenen resmi ziyareti iptal etti. ABD merkezli Fox News’in haberine göre Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde tuttuğu bir durumda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasına gerek olmadığını söyledi.

İstediği zaman İranlılar ile telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, dün akşam Pakistan’a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İranlı heyetin kısa süre önce başkent İslamabad’dan ayrılmasının ardından yaşandı.

Pakistan Erakçi'nin gezisinin ilk durağıydı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'dan, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından ayrıldığı ifade edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve adını vermek istemeyen iki Pakistanlı yetkili, Erakçi'nin İslamabad ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre yetkililer, Erakçi'nin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gün içinde, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi'nin ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.