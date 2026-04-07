Trump, Pakistan'ın İran çağrısına yanıt verecek
Beyaz Saray, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran’a yönelik operasyon takviminin iki hafta uzatılması yönündeki çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu ve konuya ilişkin bir yanıt verileceğini duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi.
Konuyla ilgili New York Times'a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu aktararak, "Bu konuda bir cevap verilecek." ifadesini kullandı.
Pakistan Başbakanı Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a "İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması", İran yönetimine ise "Hürmüz Boğazı'nı 2 hafta süreyle açması" çağrısında bulunmuştu.