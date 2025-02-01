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Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Panama'nın Panama Kanalı ile ilgili ABD'yle arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini kaydederek, kanalı geri alacaklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
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Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Panama Kanalı ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD'nin Panama Kanalı'nı çok büyük masraflarla ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir inşa projesi ile yaptığını ve sonra bir anlaşmayla Panama'ya verdiğini söyledi.

Panama'nın kanalı Çin'e adeta teslim ettiğini savunan Trump, "Biz kanalı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70'i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız. Zaten birçok şey yapmayı teklif ettiler, ancak geri almamızın uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk yurt dışı ziyaretini bu sebeple Panama'ya yapacağını hatırlatan Trump, Rubio'nun bu ülkedeki yetkililerle bu konuları detaylı şekilde ele alacağını söyledi.

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