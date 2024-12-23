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Trump, Panama Kanalı'nın ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın ABD bayraklı fotoğrafını "ABD Kanalı'na hoş geldiniz" yorumuyla yayınladı.

Haber Merkezi
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Trump, Panama Kanalı'nın ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, fahiş ücret almakla suçladığı ve geri verilmesini talep edebileceğini belirttiği Panama Kanalı'nın yapay zekayla üretilmiş ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı.

Trump'ın paylaşımı tartışmayı başlattı

Trump, tartışmalara neden olan Panama Kanalı yorumunun ardından Truth Social sosyal medya hesabında yapay zekayla hazırlanmış fotoğraf paylaştı.

"ABD Kanalı'na hoş geldiniz"

Panama Kanalı'nda ABD bayrağının dalgalandığı fotoğrafı Trump, "ABD Kanalı'na hoş geldiniz." ifadesiyle yayınladı. 

Trump, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayarak kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Devlet Başkanı Jose Raul Mulino: Panama'ya ait ve öyle kalacak

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da Trump'ın sözlerine karşılık olarak, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak." demişti. Trump da buna "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

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