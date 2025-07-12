Trump paylaştı: ABD, AB ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Karar, haftalar süren müzakerelerin ardından kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varılamaması üzerine alındı.

Yeni gümrük vergileri, Trump tarafından kendisine ait olan Truth Social platformunda yayımlanan mektuplarla duyuruldu.

Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben yazdığı mektuplarında AB’nin misilleme olarak getireceği vergilerin de aynı oranda yüzde 30’un üzerine ekleneceğini belirtti.

Bakır ithalatına da vergi getirmişti

Reuters'ın haberine göre, Trump, aynı hafta içinde Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya gibi ülkeleri de kapsayan yeni vergi kararlarını açıklamış; ayrıca bakır ithalatına da %50 oranında vergi getirmişti.

27 üyeli Avrupa Birliği, uzun süredir ABD ile sıfır gümrük vergisi içeren kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmayı umuyordu. Ancak görüşmelerin zorlu geçmesi ve son günlerde Trump’ın vergi savaşını genişletmesi, AB’yi bu yeni vergi kararına hazırlıklı olmaya itmişti.

Başlangıçta sanayi ürünlerinde karşılıklı sıfır vergi hedeflenmişti ancak aylar süren zor müzakereler sonunda, AB tarafı geçici bir anlaşmayla yetinmek zorunda kalabileceğini ve daha iyi bir anlaşmanın umulabileceğini kabul etti.

Blok içindeki görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor

Almanya sanayisini korumak için hızlı bir anlaşma yapılması çağrısı yaparken, Fransa gibi ülkeler ABD'nin tek taraflı şartlarına boyun eğilmemesi gerektiğini savunuyor.

Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana ardı ardına açıkladığı gümrük vergileri, ABD hükümeti için milyarlarca dolarlık yeni gelir kaynağı yaratmış durumda. ABD Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, federal mali yıl boyunca gümrük vergilerinden elde edilen gelir haziran itibarıyla 100 milyar doları aştı.

“Belirlediğiniz vergi ek olacak”

Trump’ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben yazdığı metinde, karşılık olarak belirlenecek vergi oranının yüzde 30’a ek olacağını belirtmesi dikkat çekerken, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan,

Bu mektubu size göndermek benim için büyük bir onur. Bu yazı, ticari ilişkimizin gücünü ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa Birliği ile çalışmaya devam etme kararlılığını gösteriyor — her ne kadar sizinle olan ticaret açığımız en yüksek seviyelerden biri olsa da. Yine de daha dengeli ve adil bir ticaret ilişkisi kurmak amacıyla ilerlemeye karar verdik. Bu nedenle, sizi dünyanın açık ara en büyük pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine katılmaya davet ediyoruz.

Avrupa Birliği ile yıllardır ticaret ilişkilerimizi görüşüyoruz ve artık uzun süredir devam eden büyük ve kalıcı ticaret açıklarına, sizin uyguladığınız gümrük vergileri, gümrük dışı politikalar ve ticaret engelleri nedeniyle son vermemiz gerektiğine karar verdik. Maalesef ilişkimiz karşılıklı olmaktan çok uzak kaldı.

1 Ağustos 2025'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’nden gelen tüm ürünlere –sektörel vergilerden bağımsız olarak– yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulayacaktır. Daha düşük vergi oranından kaçmak için başka ülkeler üzerinden ABD’ye gönderilen ürünler de aynı oranda vergilendirilecektir.

Lütfen unutmayın ki bu yüzde 30 oranı, mevcut ticaret açığını gidermek için gerekli olan seviyenin oldukça altındadır. Bildiğiniz üzere, eğer Avrupa Birliği ya da birlik içindeki şirketler, ABD'de üretim yapmayı veya ürünlerini ABD içinde üretmeyi tercih ederse bu vergi uygulanmayacaktır. Ayrıca bu süreçte gerekli izinleri hızlı, profesyonel ve rutin şekilde sağlayacağız – yani birkaç hafta içinde.

Avrupa Birliği, ABD’ye tam ve açık pazar erişimi sağladığı sürece, kendisine uygulanan vergi olmayacaktır. Bu da büyük ticaret açığını azaltma çabamızın bir parçasıdır. Ancak eğer siz vergilerinizi artırır ve karşılık vermeyi tercih ederseniz, belirleyeceğiniz vergi oranı, bizim uyguladığımız yüzde 30’a ek olarak kabul edilecektir.

Lütfen bu vergilerin, Avrupa Birliği’nin yıllardır uyguladığı gümrük vergileri, gümrük dışı politikalar ve ticaret engelleri nedeniyle oluşan büyük ve sürdürülemez ticaret açıklarını düzeltmek amacıyla gerekli olduğunu anlayın. Bu açıklar, sadece ekonomimiz için değil, aynı zamanda ulusal güvenliğimiz için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Sizinle önümüzdeki yıllarda ticari ortak olarak çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Eğer kapalı olan ticaret pazarlarınızı Amerika Birleşik Devletleri'ne açmak ve gümrük vergilerinizi, gümrük dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi kaldırmak isterseniz, bu mektuptaki düzenlemeleri yeniden değerlendirmeyi düşünebiliriz.

Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkiye bağlı olarak artırılabilir ya da azaltılabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile asla hayal kırıklığı yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz.”