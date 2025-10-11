Trump: Pazartesi günü rehineler teslim edilecek

ABD Başkanı Donald Trump: Pazartesi günü, rehineler geri dönüyor. Şu an onları alıyorlar. Yani, şimdi onları çıkarıyorlar. Onlar, yerin altında, oldukça zorlu yerlerde tutuluyorlardı. Bu zorlu yerlerin nerede olduğunu sadece çok az kişi biliyor. Bazı durumlarda durum böyle. Dolayısıyla, rehineleri alıyorlar ve aynı zamanda cesetleri de çıkarıyorlar; yaklaşık 28 ceset. Ve bu cesetlerin bazıları şu an ortaya çıkarılıyor.

"İsrail ve Mısır'a gideceğim"

İsrail'e gideceğim, Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşacağım. Sanırım erken bir zamanda... ve ayrıca Mısır'a da gideceğim, onlar da harikaydı. Ama tüm ülkeler harikaydı.

" Bu harika bir anlaşma"

Uzun zaman oldu. Uzun zamandır savaşıyor, çok çetin savaşıyordu ve bunu istiyordu. Bu, İsrail için harika bir anlaşma, ancak herkes için, Araplar için, Müslümanlar için, herkes için, bütün dünya için harika bir anlaşma.

