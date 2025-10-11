  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Pazartesi günü rehineler teslim edilecek
Takip Et

Trump: Pazartesi günü rehineler teslim edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes kapsamında rehinelerin pazartesi günü geri döneceğini ve aynı zamanda yaklaşık 28 cesedin teslim alınacağını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Pazartesi günü rehineler teslim edilecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump: Pazartesi günü, rehineler geri dönüyor. Şu an onları alıyorlar. Yani, şimdi onları çıkarıyorlar. Onlar, yerin altında, oldukça zorlu yerlerde tutuluyorlardı. Bu zorlu yerlerin nerede olduğunu sadece çok az kişi biliyor. Bazı durumlarda durum böyle. Dolayısıyla, rehineleri alıyorlar ve aynı zamanda cesetleri de çıkarıyorlar; yaklaşık 28 ceset. Ve bu cesetlerin bazıları şu an ortaya çıkarılıyor.

"İsrail ve Mısır'a gideceğim"

İsrail'e gideceğim, Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşacağım. Sanırım erken bir zamanda... ve ayrıca Mısır'a da gideceğim, onlar da harikaydı. Ama tüm ülkeler harikaydı.

" Bu harika bir anlaşma"

Uzun zaman oldu. Uzun zamandır savaşıyor, çok çetin savaşıyordu ve bunu istiyordu. Bu, İsrail için harika bir anlaşma, ancak herkes için, Araplar için, Müslümanlar için, herkes için, bütün dünya için harika bir anlaşma.

Ayrıntılar geliyor... 

Dünya
Fransa'da istifa eden Lecornu yeniden başbakan olarak atandı
Fransa'da istifa eden Lecornu yeniden başbakan olarak atandı
Hamas: Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz
Hamas: Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz
Trump'tan Mısır'da Gazze zirvesi planı: 10 ülke davet edilecek
Trump'tan Mısır'da Gazze zirvesi planı: 10 ülke davet edilecek
ABD Senatosu'ndan Sezar Yasasının kaldırılma hamlesi
ABD Senatosu'ndan Sezar Yasasının kaldırılma hamlesi
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki