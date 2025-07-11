Trump: Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

Dün akşam NBC News'e demeç veren ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yineledi.

'Önemli açıklama' hakkında ayrıntı vermedi

Trump yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini ve Pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını söyledi ve ayrıntı vermedi.

Trump, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaliyle başlayan savaşı sona erdirme yönünde ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump ayrıca ABD, NATO müttefikleri ve Ukrayna arasında ABD'den silah sevkiyatı konusunda varılan yeni bir anlaşmadan da bahsetti ve şöyle konuştu:

"NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 ödüyor. Yani yaptığımız şey, giden silahlar NATO'ya gidiyor ve NATO bu silahları Ukrayna'ya verecek ve NATO bu silahların parasını ödüyor. NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların tüm maliyetini karşılayacak."

Trump Ocak ayında göreve döndüğünden beri ilk kez Kiev'e silah gönderecek

Reuters'a konuşan Trump'a yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump Ocak ayında göreve döndüğünden beri ilk kez Kiev'e silah gönderecek. Kaynaklardan biri, silahların değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olabileceğini söyledi.

Trump geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Ukrayna'ya savunmasında yardımcı olmak için daha fazla silah göndereceğini söylemişti.

ABD Başkanı, göreve gelmeden savaşı iki günde bitireceğini öne sürmüştü, ancak başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen çok az ilerleme kaydedildi. Cumhuriyetçi başkan, zaman zaman ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına yaptığı harcamaları eleştirdi, Rusya hakkında olumlu konuştu ve Ukrayna lideriyle alenen çatıştı. Ancak zaman zaman Kiev'e destek verdiğini ve Rus lider Putin'den duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.