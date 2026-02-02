  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı
Takip Et

Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump, “Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı.

Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur” ifadelerini kullandı.