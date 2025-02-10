Trump, planında ısrarlı: Gazze'yi satın almaya kararlıyım

İsrail’in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırılarından etkilenen Filistinliler, şimdi de ABD Başkanı Trump’ın yerinden etme tehdidiyle karşı karşıya. Evlerine dönmek isteyen Filistinliler, Trump’ın Gazze’yi ele geçirme yönündeki açıklamalarıyla karşılaşıyor. Gazze’de ateşkesin ilan edilmesinden bir gün sonra başkanlık görevine başlayan Trump, “Gazze yıkılıp yeniden inşa edilecek. Orada kimse kalmayacak, Hamas olmayacak. Yeniden inşa sürecini Orta Doğu’nun zengin ülkeleri aracılığıyla gerçekleştireceğiz,” ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları boyunca yerinden edilen Gazzeliler bir an önce geri dönmek isterken Trump bunun bir hata olacağını savundu. Filistinlilerin yurtları hakkında "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" yorumunu yapan Trump, "ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” dedi.

"Gazze'de kimse olmayacak"

Gazze'nin geri alınacağını, düzleştirileceğini ve onarılacağını öne süren ABD Başkanı, kentte Hamas dahil kimse olmayacağını iddia etti. Trump, "Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze'ye yönelik planını ilk kez dile getirdiğinde Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu Arap ülkelerine gitmeleri gerektiğini söylemişti. Mısır ve Ürdün'ün de aralarında olduğu uluslararası kamuoyu ise Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu savunarak Trump'ı eleştirmişti.

"Biz onu çok iyi bir yer haline getireceğiz"

Ancak Trump, planıyla ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. “Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, kentin çok güvensiz olduğunu ileri sürdü, "Biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir.” yorumunu yaptı.

Gazze ve ABD'ye aynı derecede uzak

İsrail tarafından zorla yerinden edilen Filistinlilerin ABD’ye gelmesiyle ilgili ise "mesafe" zorluğundan bahseden Trump, "Buna bakmam lazım, bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.