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Trump: Polonya'da bir ABD üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bir ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Trump: Polonya'da bir ABD üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydettik
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ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Polonya ile ABD arasındaki askeri iş birliğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Trump, “Polonya’da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak” ifadelerini kullandı.