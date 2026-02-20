Trump, Powell ve Demokratları hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımlarda Demokratları sert sözlerle hedef aldı.

Trump, geçmişte yaşanan hükümet kapanmasının (shutdown) ABD ekonomisine en az iki puanlık GSYH kaybına mal olduğunu savunarak, benzer bir sürecin "küçük ölçekte yeniden denendiğini"” öne sürdü ve "Kapanma yok" çağrısı yaptı.

Faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Trump, Jerome Powell’ı eleştirerek mevcut para politikasını hedef aldı.

Trump ayrıca seçmen kimliği (voter ID) düzenlemesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Demokrat liderleri, özellikle Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries’i isim vererek eleştiren Trump, seçmen kimliği uygulamasına karşı çıkan siyasetçilerin "ırkçılık" gerekçesini öne sürdüğünü belirtti.

Seçmen kimliği düzenlemesinin Kongre’den geçmemesi halinde hukuki adımlar atabileceğini ifade eden Trump, bu konuda bir başkanlık kararnamesi sunabileceğini söyledi. Ayrıca Demokratların iktidara gelmeleri halinde yeni eyaletler ekleme ve Yüksek Mahkeme’nin üye sayısını artırma (court packing) girişiminde bulunabileceklerini iddia etti.

Trump, açıklamalarını "Amerika’yı kurtarın" çağrısıyla tamamladı.