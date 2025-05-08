Trump, Powell'a hakaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı, faiz oranını düşürmeme kararının ardından "hiçbir fikri olmayan bir aptal" olarak eleştirdi.

Truth Social'a yazan Trump, ““Çok geç” diyen Jerome Powell bir APTAL, hiçbir şeyden haberi yok. Onun dışında kendisini çok severim! Petrol ve enerji fiyatları çok düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ürünleri ve “yumurta”) azaldı, neredeyse HİÇ ENFLASYON YOK, gümrük vergilerinden gelen paralar ABD’ye akıyor — TAM TERSİNE, “ÇOK GEÇ” FALAN DEĞİL! KEYFİNİ ÇIKARIN!” ifadelerini kullandı.

Fed'in kararını takip eden basın toplantısında Powell, kurumun faizleri ayarlamak için "acelesi" olmadığını vurguladı. Ayrıca, Trump'ın yeni ticaret politikasından kaynaklanan durumu belirsiz ve enflasyonu yükseltebilecek bir durum olarak nitelendirirken, bunun henüz ABD verilerini etkilemediğini de kabul etti.