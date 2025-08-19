Trump: Putin anlaşma yapmak istemiyor olabilir

  1. Ekonomim
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için ABD’de yapılan ve AB liderlerinin de katıldığı zirvenin ardından Trump’tan Putin ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, savaşın bitirilmesi için Putin'in anlaşmaya yanaşmayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için adım atmasını umduğunu fakat Putin'in anlaşmaya yanaşmayabileceğini söyledi.

"Putin zor bir durumla karşılaşabilir"

Fox News kanalındaki "Fox & Friends" programına telefonla bağlanan Trump, "Putin'i gelecek haftalarda göreceğiz... Bir anlaşma yapmak istemiyor olması mümkün" dedi ve anlaşma yapmaması hâlinde Putin'in "zor bir durumla" karşılaşacağını belirtti.

"Ukrayna'ya güvenlik taahhütü verilecek ama NATO kapsamında değil"

Trump, programda yaptığı açıklamada "Ukrayna NATO'ya katılmak istememeliydi" dedi ve Ukrayna'ya bir tür güvenlik taahhüdünün verileceğini ancak bunun NATO kapsamında olamayacağını söyledi.

Trump, Ukrayna'nın Rusya ve Avrupa arasında tampon bölge olduğunu ve Putin ile yakın ilişkilerin iyi bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi.

