Trump: Ukrayna, Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

ABD Başkanı Donald Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar.

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Putin ne demişt?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demişti. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.. Putin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

"Trump ile birlikte görüşmeler yapıldı"

Kiev'i 5 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi bozmakla suçlayan Putin, "Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

15 Mayıs'ı ve İstanbul'u işaret etti

Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Müzakere için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu belirten Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda hazırlanan taslak belgenin "Batı'nın tavrı yüzünden çöpe atıldığını" öne sürmüştü.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" demişti.

"Bizim tekliflerimiz masada" diyen Putin, "Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda" diye eklemişti.