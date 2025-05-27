  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Putin ateşle oynuyor, ben olmasam çok kötü şeyler olacak
Takip Et

Trump: Putin ateşle oynuyor, ben olmasam çok kötü şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili "Ateşle oynuyor, ben olmasam Rusya'ya çok kötü şeyler olacağının farkında değil" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Putin ateşle oynuyor, ben olmasam çok kötü şeyler olacak
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu ki, eğer ben olmasaydım, Rusya için gerçekten çok kötü şeyler, demek istediğim gerçekten çok kötü şeyler çoktan yaşanmış olurdu. Ateşle oynuyor!" dedi.

Trump'ın medya şirketinden Bitcoin hamlesiTrump'ın medya şirketinden Bitcoin hamlesiEkonomi

 

Trump: AB görüşme tarihi belirlemek için beni aradıTrump: AB görüşme tarihi belirlemek için beni aradıDünya

 

Dünya
Trump: AB görüşme tarihi belirlemek için beni aradı
Trump: AB görüşme tarihi belirlemek için beni aradı
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe sürüklenen paraşütçü dondu!
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe sürüklenen paraşütçü dondu!
İsrail, Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
İsrail, Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
Trump Körfez'den ne kadar yatırım topladı?
Trump Körfez'den ne kadar yatırım topladı?
Almanların yüzde 51'İ İsrail'e silah ihracatına karşı!
Almanların yüzde 51'İ İsrail'e silah ihracatına karşı!
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti