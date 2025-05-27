Trump: Putin ateşle oynuyor, ben olmasam çok kötü şeyler olacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu ki, eğer ben olmasaydım, Rusya için gerçekten çok kötü şeyler, demek istediğim gerçekten çok kötü şeyler çoktan yaşanmış olurdu. Ateşle oynuyor!" dedi.