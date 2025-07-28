Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, Ukrayna için 10-12 gün süre vereceğim!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İskoçya'da bir araya gelen Trump, gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, hem de çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım" diye konuştu.

Trump, ateşkes konusunda ilerleme kaydedilmediğini "Yeni bir gün vereceğim. Bugünden itibaren 10-12 günlük bir süre olacak. Beklememizin bir anlamı yok çünkü herhangi bir ilerleme kaydedemedik." sözleriyle ifade etti.

Trump sözlerine "3 noktada bir ateşkes olacağını düşünüyorduk. Ancak birden füzelerin Kiev'e ve diğer bölgelere uçtuğunu gördük. Ben de 'Bu ne?' diye sordum. 3-4 saat önce konuşmuştuk. Sanki anlaşma varmış gibi gözüküyordu. 'Bir daha bu adamla konuşmayacağım' dedim. Bu birçok kez yaşandı. Bundan hoşlanmıyorum." sözleriyle devam etti.

Gazze'ye gıda merkezi kuracağız

Trump ayrıca, "Gazze'de gıda merkezleri kuracağız, bu merkezlere sınırlama olmadan ulaşılabilecek" diye konuştu.

Ne oldu?

ABD Başkanı iki hafta önce Putin'e Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için 50 gün süre verdiğini ve aksi takdirde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Trump, “50 gün içinde bir anlaşmaya varamazsak çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız. Yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergileri, buna ikincil gümrük vergileri diyebilirsiniz. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz" demişti.

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