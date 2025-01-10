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Trump: 'Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin "ayarlandığını" söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: 'Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz'
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş" diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

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