  3. Trump: Putin, Erdoğan'a saygı duyuyor, savaşta arabulucu olabilir
Trump: Putin, Erdoğan'a saygı duyuyor, savaşta arabulucu olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmede önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’dan Beyaz Saray’a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini sorması üzerine Trump, “Erdoğan yapabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, "Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor. Ukrayna konusunda size bir şey diyemem ama Putin tarafından saygı duyuluyor. Arabulucu olabilir. Zor ve çetin biri, onun gibilerle iyi anlaşırım, zayıflardan hoşlanmam" diye konuştu.

ABD Başkanı Mısır'dan önce aynı gün ziyaret ettiği İsrail'e yolculuğu sırasında Air Force One uçağında da Erdoğan'dan övgüyle bahsetmişti.

Trump, Türkiye'nin Gazze'de barışa katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Gerçekten çok yardımcı oldu çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir ulusu var. Çok, çok güçlü bir ordusu var. Ve çok yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

