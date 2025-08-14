Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu

Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın gerçekleşecek kritik görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Ushakov, görüşmenin yerel saatle 11.30'da başlayacağını bildirdi. Bu, Türkiye saatiyle 22.30'a denk geliyor.

Putin-Trump zirvesinde hassas meselelerin ele alınacağını bildirdi ve program üzerinde anlaşıldığını ifade etti.

Rus heyeti, Ushakov'la birlikte şu isimlerden oluşacak: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Anton Siluanov, Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev.

Putin ve Trump'ın tercümanlarla birlikte birebir görüşeceğini belirten Ushakov, "Trump ve Putin, aynı zamanda heyetlerle de toplantı yapacak. Temel mesele, Ukrayna krizinin yönetilmesi olacak" dedi.

İki liderin zirvenin sonunda basın toplantısı düzenleyeceğini kaydeden Kremlin danışmanı, "Putin ve Trump, büyük bir potansiyel barındıran ticaret ve ekonomik iş birliği konularını görüşecek" diye ekledi.