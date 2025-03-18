Trump-Putin görüşmesi: Rusya'dan ateşkese 'şartlı' evet

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşme iki buçuk saat sürdü.

Kremlin, Putin ve Trump'ın Ukrayna'yı görüştüğünü ve temas halinde kalmakta anlaşıldığını açıkladı.

Kremlin: Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er savaş esiri takas edilecek

Kremlin'in açıklamasında, "Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er savaş esiri takas edilecek. Rusya, ağır yaralı 23 Ukrayna askerini Kiev'e teslim edecek" denildi.

Putin'in Ukrayna savaşına barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği belirtildi.

Uzman grubu kurulacak

Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile anlaşma konusunda uzman ekipler görevlendireceği açıklandı.

Görüşmede Ortadoğu ve enerji konularının da ele alındığı belirtildi.

Putin'den kısmi ateşkesi destekledi

Putin'in Ukrayna'da enerji altyapısına saldırıları 30 günlüğüne durdurmayıu kabul ettiği ifade edildi.

Öte yandan Putin, görüşmede ateşkes için Ukrayna'nın harekete geçmesini ve silahlanmaya son vermesini söyledi.

Ukrayna'ya askeri yardım ve istihbarat paylaşımının sona erdirilmesinin anlaşma için kilit öneme sahip olduğu vurgulandı.

Trump, Putin'in iki ülke buz hokeyi takımları arasında ABD'de maç organizasyonu yapılması fikrini destekledi.

Beyaz Saray: Enerji ve altyapı ateşkesinde mutabık kaldık

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan da açıklamalar geldi.

Açıklamada, liderlerin barış harekatının enerji ve altyapı ateşkesi ile başlamasında mutabık kaldıkları belirtildi. Yeni Ukrayna görüşmelerinin Ortadoğu'da hemen başlayacağı vurgulandı.

Karadeniz'de ateşkes tesis edilmesi için teknik görüşmeler yapılacak.

Trump ve Putin, stratejik nükleer silahların azaltılmasını da görüştü. İki lider, İran'ın İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması gerektiği görüşünü paylaştı