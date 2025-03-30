ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump, bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını belirtti.

NBC News’e verdiği röportajda konuşan Trump, Putin’in Zelenski’yi “gayrimeşru” ilan etmesini ve Ukrayna’da yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelerini eleştirdi.

Trump, “Putin’e kızgınım, hatta çok öfkeliyim” diyerek, bu tür söylemlerin barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı. Açıklamalar, ABD-Rusya ilişkilerinde tansiyonu yeniden yükseltti.

"Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergisi koyacağım"

Trump, "Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Ona çok kızgınım. Ukrayna'da akan kanı durdurma konusunda anlaşma sağlayamazsak ve bunun Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergisi koyacağım. Gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde Rusya'dan petrol alan ülkeler de ABD'de iş yapamayacak. Aynı zamanda bu ülkelere, ABD'den satın aldıkları her ürün için yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak" dedi.

Putin'e çok kızgın ve öfkeli olduğunun altını çizen Trump, Rusya lideri ile "çok iyi bir ilişkisi" olduğunu ve "doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla dağılacağını" kaydetti.