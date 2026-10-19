Trump, Putin'e yanıt verdi! ABD, Rusya, Çin üçlü zirvesine kapı açıldı

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Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere Putin ve Zelenskiy ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Rus lider Putin ile Pekin'de Çin liderle birlikte görüşmeye açık olduğunu belirtti. Ancak üçlü zirve için tarih vermedi.

Zelenskiy'e eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi" dedi

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda yeterince çabalamadığını savunarak "Bence savaşı durdurmak istemiyor" dedi.

"Putin ile müzakere halindeyim"

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz" derken Rusya'nın İran'la yaşanan gerginlikte hiçbir şey yapmadığını söyleyerek "Bence bu çok olumlu" diye konuştu.

Teklif Putin'den geldi

Amerikan medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın çıkarlarına uygun şekilde sona erdirmek amacıyla gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve yapılmasını önermişti.