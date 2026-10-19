Trump, Putin'e yanıt verdi! ABD, Rusya, Çin üçlü zirvesine kapı açıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklif ettiği ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olacağı üçlü zirveye sıcak baktığını açıkladı. Diğer yandan Trump, İran tavrı nedeni ile Rusya'yı överken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i için 'gitme vakti' dedi.
Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere Putin ve Zelenskiy ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Rus lider Putin ile Pekin'de Çin liderle birlikte görüşmeye açık olduğunu belirtti. Ancak üçlü zirve için tarih vermedi.
Zelenskiy'e eleştiri
ABD Başkanı Donald Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi" dedi
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda yeterince çabalamadığını savunarak "Bence savaşı durdurmak istemiyor" dedi.
"Putin ile müzakere halindeyim"
ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz" derken Rusya'nın İran'la yaşanan gerginlikte hiçbir şey yapmadığını söyleyerek "Bence bu çok olumlu" diye konuştu.
Teklif Putin'den geldi
Amerikan medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın çıkarlarına uygun şekilde sona erdirmek amacıyla gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve yapılmasını önermişti.