Trump: Putin'le görüşmeler sürüyor, Rusya-Ukrayna savaşında çözüme yakınız

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yönetim olarak çalışmaya devam ettiklerini ve Moskova ile temasların yoğunlaştığını anlatan Trump, sonuca yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, sürece ilişkin, "Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki açıklamalarında Moskova'nın bir anlaşma yapmaya Kiev'den daha istekli olduğu mesajlarını veren Trump, "Ukrayna ile savaşı durdurmak için Rusya ile müzakerelere devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Çin'in İran'la savaş sürecine müdahil olmamalarından "oldukça memnun" olduğunu vurgulayan Trump, özellikle Rusya'nın kapasitesi olmasına rağmen sürece karışmadığını ifade etti.

Rusya'nın serbest bıraktığı Amerikalı öğretmen

Öte yandan Trump, tutuklu bulunduğu Rusya'da serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bu konuyu Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdiğini ve Putin'in de konuyla ilgilendiğini ifade eden Trump, "Onun serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya hiçbir şey vermedik ki bu çok nadir bir durumdur. Bu konuda hiçbir şey vermedik." sözlerini sarf etti.

Hubbard'ın ABD'ye gelmek üzere, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile beraber yola çıktığını da kaydeden Trump, Rusya'nın attığı bu adımdan dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

ABD vatandaşı Stephen James Hubbard, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'da gözaltına alınmış ve "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla" suçlanmıştı.

Michigan eyaletinde doğan ve "öğretmen olarak görev yaptığı​​​​​​​" kaydedilen Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine gitmişti.

74 yaşındaki Hubbard, Ekim 2024'te Rusya'da 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.