  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles'ın önüne geçti
Takip Et

Trump, kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles'ın önüne geçti

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretine başladı. Ziyaret kapsamında düzenlenen karşılama töreninde Trump’ın Kraliyet protokolünü Kral Charles'in önüne geçerek ihlal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles'ın önüne geçti
Takip Et

Windsor Kalesi’nde gerçekleşen resmi karşılamada, askeri geçit töreni sırasında İngiltere ve ABD milli marşları çalındı. Trump'ın Kral Charles ile birlikte askerleri selamladığı sırada, Kral’ın önüne geçmesi İngiltere kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Trump çiftine özel karşılama

Resmi törenin ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Trump çiftini kaleye davet ederek özel bir öğle yemeği verdi. Ziyaret kapsamında Melania ve Donald Trump, St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarını da ziyaret etti.

Dünya
Dışarıdan Türkiye manzarası
Dışarıdan Türkiye manzarası
İngiliz basını: İngiltere bu hafta Filistin devletini tanıyacak
İngiliz basını: İngiltere bu hafta Filistin devletini tanıyacak
İtalya'da Sardinya Bölgesel Yönetimi de "tıbbi yardımla ölüm" yasasını kabul etti
İtalya'da Sardinya Bölgesel Yönetimi de "tıbbi yardımla ölüm" yasasını kabul etti
Katz: Gazze'de iki günde 25 konut kulesini yıktık
Katz: Gazze'de iki günde 25 konut kulesini yıktık
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kanser teşhisi konuldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kanser teşhisi konuldu
Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu
Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu