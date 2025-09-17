Trump, kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles'ın önüne geçti
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretine başladı. Ziyaret kapsamında düzenlenen karşılama töreninde Trump’ın Kraliyet protokolünü Kral Charles'in önüne geçerek ihlal etti.
Windsor Kalesi’nde gerçekleşen resmi karşılamada, askeri geçit töreni sırasında İngiltere ve ABD milli marşları çalındı. Trump'ın Kral Charles ile birlikte askerleri selamladığı sırada, Kral’ın önüne geçmesi İngiltere kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
Trump çiftine özel karşılama
Resmi törenin ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Trump çiftini kaleye davet ederek özel bir öğle yemeği verdi. Ziyaret kapsamında Melania ve Donald Trump, St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarını da ziyaret etti.