Trump, Reuters'a konuştu: Powell'ı görevden alma planı yok, ancak...

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a açıklamalarda bulundu. Trump, "Bunu yapmak için herhangi bir planım yok" dedi. Soruşturmanın kendisine bunun için gerekçe oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise, "Şu anda onunla ilgili biraz bekleyiş içindeyiz ve ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ancak konuya giremem. Çok yakın. Çok erken" ifadelerini kullandı.

Powell'ın Fed başkanlığı görev süresi mayısta sona eriyor

Powell'ın Fed başkanlığı görev süresi mayısta sona eriyor, ancak Washington merkezli Yönetim Kurulu'ndaki koltuğundan 2028 yılına kadar ayrılmak zorunda değil.

Powell'ın yerine kim gelebilir?

Trump, Powell'ın yerine eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett'ı aday gösterme eğiliminde olduğunu belirtti. Ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent'ı bu rol için elediğini, "çünkü olduğu yerde kalmak istiyor" ifadeleriyle açıkladı.

Trump, "İki Kevin de çok iyi. Başka iyi insanlar da var, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde bir açıklama yapacağım" dedi.