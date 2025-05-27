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Trump, rüşvetten hüküm giyen Virginia eski şerifini affetti

ABD Başkanı Donald Trump, rüşvet suçundan hüküm giymiş eski Virginia eyaleti şerifi Şerifi Scott Jenkins'i affettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump, rüşvetten hüküm giyen Virginia eski şerifini affetti
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Trump, Truth Social hesabından, rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezası verilen eski Virginia Şerifi Scott Jenkins'le ilgili paylaşım yaptı.

"Şerif Scott Jenkins, eşi Patricia ve ailesi, (Joe) Biden dönemindeki Adalet Bakanlığı tarafından cehenneme sürüklendi." ifadesini kullanan Trump, Jenkins'in hapiste bir gün bile geçirmeyi hak etmediğini belirtti.

"Jenkins, Biden dönemindeki Adalet Bakanlığı'nın kurbanı"

Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirterek şerifi affettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Jenkins, Aralık 2024'te, Virginia'daki iş adamlarını 75 bin dolardan fazla rüşvet karşılığında şerif yardımcısı olarak atamaktan suçlu bulunmuş, mart ayında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Trump, kurduğu "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i ocak ayında affetmişti.

Ayrıca, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memuru da Trump tarafından "tam ve koşulsuz" olarak affedilmişti.

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