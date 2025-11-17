Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar getirmeyi hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Tasarıya tam destek verdiğini söyleyen Trump, “Bu benim için tamamen uygun. Hatta bu fikri ben önerdim” ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye başta olmak üzere NATO ülkelerine Rusya ile iş birlikten vazgeçilmesi konusunda baskı uygulayan Trump, bu kez eyleme geçmeye hazırlanıyor.

“Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak”

Cumhuriyetçilerin hazırladığı teklifin, Moskova ile ekonomik bağlarını koparmayan ülkeleri hedef aldığını belirten Trump, “Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak” dedi. Yaptırım kapsamına İran’ın da eklenebileceğini söyleyen Trump,

“Formüle İran’ı da ekleyebiliriz” diyerek yeni bir gerilim başlığının sinyalini verdi.

Washington’ın dış politikasında yüksek tansiyon

Tasarı, enerji, savunma ve finans başta olmak üzere Rusya ile işbirliğini sürdüren ülkeleri doğrudan etkileyecek nitelikte. İran’ın listeye dahil edilme ihtimali ise Washington’ın dış politikasında tansiyonu yükseltecek yeni bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçiler, bu düzenlemeyle küresel aktörleri Moskova ile ilişkilerini gözden geçirmeye zorlamayı amaçlıyor. Yaptırım tasarısının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine getirilmesi bekleniyor.