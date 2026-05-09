Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesin uzamasını istiyor

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kendisinin talebi üzerine Moskova ile Kiev'in 3 günlük geçici ateşkese razı olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Trump, "Ateşkes uzayabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. İyi olurdu" diye yanıt verdi.

Bu süreçte iki ülkenin karşılıklı 1000'er mahkumu takas edeceğini kaydeden Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Trump, dün yaptığı duyuruda, kendi talebi üzerine, iki ülkenin 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük geçici ateşkes ilan ettiğini belirtmişti.