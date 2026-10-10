Trump, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşması için Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında yapıldığını açıkladığı dizel anlaşmasıyla ilgili Trump, “Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelden bahsediyoruz, dizeli temin edeceğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Trump, bu anlaşma dolayısıyla kendisini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerine karşılık, “ABD, Ukrayna ile güçlü bir ortak” dedi.

Trump açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısına değindi. Saldırıdan memnun olmadığını söyleyen Trump, “Bu hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim” değerlendirmesinde bulundu.

‘İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini sona erdirdik’

ABD Başkanı Trump, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'ne saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan’ın idamı ile ilgili de konuştu. Hasan’ın idam edilmeyi ‘tamamen’ hak ettiğini ve bu idam yönteminin ‘son derece uygun’ olduğunu savunan Trump, “Adam tamamen delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün. Bence idam cezası onun için son derece uygun bir ölüm şekli” ifadesini kullandı.

Trump, ‘Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını siz mi onayladınız?’ sorusuna ise “Onayladım mı? Evet, elbette onayladım Hasan kurşuna dizilerek idam edilecek” yanıtını verdi.

İran konusunda açıklama yapan Trump, savaşın çok yakında sona ereceğini vurgulayarak, kesin bir şekilde savaşı kazandıklarını savundu. Trump, “Artık onların nükleer silah edinmesi diye bir şey yok. Bunu sona erdirdik. Asıl mesele, oldukça şiddet eğilimli insanların yönettiği bir ülkenin nükleer silah edinmesine izin veremezdik ve bu silahlara sahip olamayacaklar. İran ile savaş sona erer ermez ABD'deki benzin fiyatları hızla düşecek. Bir dönem fiyatlar 1.95 dolar civarına düşmüştü, yeniden o seviyelere inecek” dedi.