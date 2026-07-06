Trump: Putin, savaşın bitmesini istiyor, güçlü bir şekilde söyleyebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ailelerin 18 yaşından küçük çocukları için yatırım yapabilecekleri vergiden muaf tutulacak "Trump hesapları" adlı yatırım hesaplarının duyurulduğu programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna’daki savaş konusunda baskı hissedip hissetmediği sorusu üzerine Trump, "Bence baskı hissediyor. Savaşı bitirmek istiyor. Ukrayna da savaş bitsin istiyor. Görüşmeler yapıyoruz ve bunu sona erdirip erdiremeyeceğimize bakacağız. Korkunç bir şey" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı her iki lideri de tanıdığı için kolayca sona erdirebileceğini düşündüğünü fakat öyle olmadığını belirten Trump, "Ama insanların fark ettiğinden çok daha fazla sona yaklaştığımızı düşündüğüm bir mesele bu. Putin savaşın bitmesini istiyor. Bunu size oldukça güçlü bir şekilde söyleyebilirim. Zelenskiy de bitsin istiyor. NATO’ya gideceğiz ve bunu konuşacağız. Bence bu duruma son vereceğiz. Korkunç bir durum bu" ifadelerini kullandı.

"Dronların böyle bir faktör haline geleceğini kim düşünürdü?"

Trump, "Geçtiğimiz ay rekor sayıda insan hayatını kaybetti. Bir ayda 36 bin kişi öldürüldü. Genç askerler savaşa gidiyor ve daha ilk hafta sonlarını görmeden ölüyorlar. Bu, dron teknolojisi. Dronların böyle bir faktör haline geleceğini kim düşünürdü? Bunlar ölüm makineleri" dedi.

"40 milyon kişi ölebilirdi"

Hindistan ve Pakistan arasında muhtemelen nükleer silahların da kullanılacağı bir savaşı engellediğini ifade eden Trump, "Pakistan Başbakanı’nın söylediği gibi, 40 milyon kişi ölebilirdi. Belki 50 milyon. 11 uçak düşürmüşlerdi. Dört gün boyunca şiddetlenerek devam ediyordu ve savaşı ben durdurdum" dedi.

"Anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü 91 milyon insanı kötü etkilemek istemem"

ABD’de ekonomiye ilişkin algının ne zaman değişeceği yönündeki soruya cevabında Trump, "Petrol fiyatları şu anda varil bazında (İran ile savaşa) başladığımız zamankinden bile daha düşük. Tavizler aldık. Şimdi onların bu tavizlere bağlı kalması gerekiyor. Ama nükleer silah olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Radarları yoktu ve onları gece geç saatte ışık olmadan dışarı çıkardık"

İran ile savaşın ardından İran’ın donanmasına ait tek bir gemisi, uçağı ya da radarı kalmadığını söyleyen Trump, "Hepsini imha ettik. Petrolü düşük tutabilmemizin sebeplerinden biri de buydu. Birçok kişi petrolün varil başına 300 ila 350 dolara çıkabileceğini söylüyordu. Ama bu tahminin doğru çıkmamasının sebeplerinden biri, bizim gemileri boğazdan geçirebilmemizdi" dedi.

Hürmüz Boğazı’nı "büyük bir para makinesi" olarak nitelendiren Trump, "O kadar petrolü geçirdik ki insanlar bilmiyordu. Öğrenmeleri bir buçuk ay sürdü. Radarları yoktu ve onları gece geç saatte ışık olmadan dışarı çıkardık" dedi.

"Enerji kaynaklarını, inşa ettikleri o büyük santrallerin hepsini devre dışı bırakabiliriz"

ABD’nin İran ile bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu da ifade eden Trump, "Bilmiyorum. Ya bir anlaşma yapacağız ya da bir şekilde kazanacağız. Ya anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz. Fakat ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü 91 milyon insanı kötü etkilemek istemem. Köprülerini bir saat içinde yıkabiliriz. Enerji kaynaklarını, inşa ettikleri o büyük santrallerin hepsini devre dışı bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik tehditlerine devam eden Trump, "Elektrik üretim tesislerini bir akşamın küçük bir bölümünde devre dışı bırakabiliriz. Bütün santralleri yok olur. Bunu biliyorlar" dedi.

"FIFA’dan kararın gözden geçirilmesini istedim"

ABD’nin Dünya Kupası’ndaki en golcü oyuncusu Folarin Balogun'un Bosna Hersek karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrasında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ne konuştuğu sorusu üzerine Trump, "Evet, Gianni ile konuştum" dedi. Spordan anladığını ve Bosna Hersek maçında Amerikalı oyuncuya gösterilen kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen Trump, "Faul değildi. Hızla koşan iki sporcunun birbirine girmesi söz konusu. Olan sadece buydu" dedi.

Maçın hakemini de eleştiren Trump, "Geçmişine bakarsanız kendisi biraz şüpheli biri. Aslında bunu söylemek istemem. Tartışmaya neden olmak istemem. Ama oldukça şüpheli biri ve kimsenin inanamadığı bir karara imza attı. Karşı taraftakiler bile inanamadı" dedi.

Bu durum nedeniyle ABD’nin en iyi oyuncusunun Belçika karşısında oynayamayacak olmasının haksızlık olacağını belirten Trump, "Henüz oynanmamış bir maç için ceza verilmesi çok haksız. Böyle bir şey yapamazsınız. Evet, Ben de FIFA’dan kararın gözden geçirilmesini istedim. Benim yaptığım tek şey, pozisyonun yeniden incelenmesini istemekti. Çünkü bunun faul olmadığını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

ABD’li oyuncunun kırmızı kart cezasının iptal edilmesi kararından övgüyle bahseden Trump, "(FIFA Başkanı) Gianni’nin harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bence doğru kararı verdiler. Gerçi bunun Gianni’nin tek başına verdiği bir karar olduğunu sanmıyorum. Büyük bir komite karar vermiştir. İnceleme sonucu muhtemelen şunu söylediler: ‘Eğer en iyi oyuncu oynamazsa, bu maçın üzerinde büyük bir gölge kalacak’ Kim kazanırsa kazansın, en iyi oyuncuların oynamasına izin verilmeli. Harika bir maç olacak. Biz tam kadro çıkacağız, Belçika da tam kadro çıkacak" dedi.