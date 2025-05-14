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Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında iyi haberler olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında devam eden saldırılarla ilgili yakında 'iyi haberler' olabileceğini belirterek, "Bugün, belki yarın, hatta belki de cuma günü oradan oldukça iyi haberler çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında iyi haberler olabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında yakında "iyi haberler" olabileceğini ifade etti.

Trump, Ortadoğu turunda Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.Trump'ın uçağına Katar'a ait F-15 savaş uçakları eşlik etti.

Trump'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani karşıladı.

Trump ve Katar Emiri Al-Thani, daha sonra Emirlik Divanı'na geçti. Trump'ın konvoyuna develer ve Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Cybertruck araçları da eşlik etti.

İki lider, saraydaki resmi karşılama töreninin ardından görüşmeye geçti. Trump, görüşmede "Her şey için ve özellikle dostluğumuz için teşekkür etmek istiyorum. Çok sadık, güzel bir dostluk. Sadece burada değil, Rusya-Ukrayna konusunda da bize yardımcı olmak için çaba sarf ettiğinizi biliyorum" dedi.

Trump ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında "iyi haberler" olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Trump, develer için teşekkür etti

Trump, "Bugün, belki yarın, hatta belki de cuma günü oradan oldukça 'iyi haberler çıkacağını düşünüyorum ama bunu göreceğiz" dedi. Sarayın mimarisine hayran kalan Trump, "Yaptığınız iş eşsiz. Buna baktığınızda çok güzel görünüyor. Bir inşaatçı olarak mükemmel mermer görüyorum" şeklinde konuştu. Trump ayrıca develerin eşlik ettiği karşılama töreni için teşekkür ederek, "Uzun zamandır böyle develer görmemiştim" dedi.

Trump, 2003'te eski Başkan George W. Bush'un ardından Katar'ı ziyaret eden ikinci ABD başkanı oldu.

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