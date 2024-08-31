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Trump: Rusya ve Kuzey Kore ile geçinmek iyi ve akıllıca

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Rusya ve Kuzey Kore ile "geçinmenin iyi ve akıllıca" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Rusya ve Kuzey Kore ile geçinmek iyi ve akıllıca
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Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu.

"Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle geçinmek iyi ve akıllıca"

Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile 2019'daki görüşmesini hatırlatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini belirtti.

Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 23 Ağustos'ta, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim çünkü yersiz iltifat ve iltimasla manipüle edilmesinin kolay olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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