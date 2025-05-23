Trump: Rusya ve Ukrayna arasında esir takası tamamlandı

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.

Esir takası tamamlandı

Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Savaştaki en büyük esir takası

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.

İstanbul'da kararlaştırılmıştı

İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

3 yılın ardından Rusya ile yapılan ilk doğrudan görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.