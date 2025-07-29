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Trump: Rusya'ya 10 gün süre veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya Ukrayna ile barış anlaşması yapması için 10 gün süre verdi.

Haber Merkezi
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Trump: Rusya'ya 10 gün süre veriyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti.

Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi.

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