Trump, Sağlık Bakanlığına 'aşı karşıtı' Robert Kennedy'i aday gösterdi

Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam etti.

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

Robert F. Kennedy Jr. kimdir?

Robert Francis Kennedy Jr., 17 Ocak 1954'te doğdu.

Bilinen kısaltmasıyla RFK Jr., Amerikalı siyasetçi, çevre hukukçusu, aşı karşıtı aktivist ve komplo teorisyenidir. Kennedy, COVID-19 aşılarıhakkındaki asılsız bilgilerin önde gelen savunucularından biri olarak, aşı karşıtı bir savunuculuk grubu olan Children's Health Defense'in başkanı ve kurucusudur.

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde bağımsız adayı olarak girse de Donald Trump lehine seçimden çekilmiştir. Kennedy ailesinin bir üyesi olan Kennedy, ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğenidir.

Kennedy, Washington, D.C. ve Massachusetts'te büyüdükten sonra Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Juris Doctor derecesini aldı. Kariyerine New York'ta bölge savcısı yardımcısı olarak başladı.

1980'lerin ortasında, çevreyi korumaya odaklanan Riverkeeper ve Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi'ne katıldı, Riverkeeper'daki çalışmaları uzun vadeli çevresel yasal standartları belirledi. Kennedy her iki kuruluşta da çevreyi kirleten büyük şirketlere karşı hukuki mücadeleler kazandı. 1986'da Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çevre hukuku alanında yardımcı profesör oldu. 1987'de Pace'in Çevre Davaları Kliniğini kurdu ve 2017'ye kadar burada baş avukat ve eş direktör olarak görev yaptı.

1999'da kâr amacı gütmeyen çevre grubu Waterkeeper Alliance'ı kurdu ve 2020'ye kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

2005 yılından bu yana Kennedy, aşılar ve otizm arasında nedensel bir bağlantı olduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialar da dahil olmak üzere, aşı karşıtı yanlış bilgileri ve halk sağlığı komplo teorilerini desteklemektedir.

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgilerin önde gelen savunucularından biri oldu.

Genellikle sahte olan halk sağlığı iddialarının çoğu Anthony Fauci, Bill Gates ve Joe Biden gibi önde gelen isimleri hedef aldı. The Real Anthony Fauci (2021) ve A Letter to Liberals (2022) gibi kitaplar yazdı.