  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump-Şara görüşmesinin tarihi belli oldu
Takip Et

Trump-Şara görüşmesinin tarihi belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı pazartesi günü Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump-Şara görüşmesinin tarihi belli oldu
Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin konuştu.

Sözcü Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." açıklamasını yaptı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Dünya
İsrail, İHA ile bir barış aktivistini vurdu
İsrail, İHA ile bir barış aktivistini vurdu
ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar 1.5 saat durdu
ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar 1.5 saat durdu
ABD Ulaştırma Bakanı: Hükümet kapanması uzarsa hava trafiğinde "kaos" yaşanır
ABD Ulaştırma Bakanı: Hükümet kapanması uzarsa hava trafiğinde "kaos" yaşanır
Trump’tan uyarı: Hükümet açılmazsa SNAP yardımları sona erecek
Trump’tan uyarı: Hükümet açılmazsa SNAP yardımları sona erecek
Avrupa Birliği'ne katılmaya en yakın 4 aday ülke belli oldu
Avrupa Birliği'ne katılmaya en yakın 4 aday ülke belli oldu
Yunanistan’da Filistin destekçileri limanı kapattı: 1000 İsrailli turist mahsur kaldı
Yunanistan’da Filistin destekçileri limanı kapattı: 1000 İsrailli turist mahsur kaldı