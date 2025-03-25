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Trump savaş dönemi yetkisini kullandı! Venezuela çetesi ‘Tren de Aragua’ için düğmeye bastı

ABD başkanı Donald Trump sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirme kullandı. Terör örgütü olarak tanımlanan Venezuela çetesi ‘Tren de Aragua’ için sınır dışı kararını devreye aldı.

Haber Merkezi
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Trump savaş dönemi yetkisini kullandı! Venezuela çetesi ‘Tren de Aragua’ için düğmeye bastı
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ABD, "Tren de Aragua" üyesi 3 kişinin daha sınır dışı edileceğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Tren de Aragua" üyesi olduğu belirtilen 3 kişi "yabancı düşman" ilan edildi.

Fidye ve adam kaçırma suçlarından aranıyorlardı

Cinayet, fidye için adam kaçırma ve diğer suçlarla arandıkları kaydedilen kişilerin, Şili'ye iade edilmesinin planlandığı aktarıldı. 

Adrian Rafael Gamez Finol, Miguel Oyola Jimenez ve Edgar Javier Benitez Rubio adlı 3 kişinin, ABD'ye yasa dışı bir şekilde girdiği belirtilirken, Şili'nin ABD'den bu kişilerin iade edilmelerine yardımcı olmasını istediği kaydedildi.

Trump savaş dönemi yetkisini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

Washington, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

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